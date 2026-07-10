«Гуси»-педофилы и мать-детоубийца: главные ЧП недели

Администраторов онлайн-сообщества «Империя гусей» обвинили в растлении и шантаже подростков, в Санкт-Петербурге мать с ножом напала на сына-подростка в ПВЗ, в Новосибирске задержали женщину, которая расправилась с пятилетней дочкой, — NEWS.ru рассказывает о главных происшествиях недели.

СКР расследует дело против «Империи гусей»

Управления СКР в Подмосковье и Свердловской области ведут расследование в отношении онлайн-сообщества «Империя гусей». Активистка движения «Сдай педофила» Анна Левченко утверждает, что от действий двоих администраторов этого паблика пострадали более 20 подростков.

По ее словам, администраторы сообщества шантажировали подростков, подписанных на их проект, вымогая у них эротические фото и видео. Жертвы получали жесткие технические задания и обязаны были ежедневно отправлять мучителям до 40 интимных снимков и видео, а при попытках сопротивления их компьютеры блокировались внедренными вирусами.

«Самое главное, чем манипулировали эти педофилы, — они вызывали чувство вины у детей, чувство стыда. И именно этими чувствами объяснялось то, почему дети не рассказывали родителям, почему они стеснялись поговорить со своими друзьями и просить о помощи, почему они не обращались в правозащитные организации», — объясняет Левченко.

Мать ударила сына ножом в ПВЗ

В Санкт-Петербурге арестовали мать, которая несколько раз ударила ножом сына-подростка, с которым пришла в пункт выдачи заказов маркетплейса. На суде по избранию меры пресечения женщина заявляла, что таким образом пыталась защитить своего ребенка.

«Расследованием установлено, что вечером 4 июля текущего года женщина, находясь в помещении пункта выдачи заказов, расположенного на Северном проспекте, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область шеи своему несовершеннолетнему сыну», — рассказали в управлении Следственного комитета.

Медики успели спасти молодого человека, который потерял много крови.

«Медики диагностировали у подростка колото-резаную рану левой половины шеи с повреждением наружной яремной вены и кивательной мышцы. Также зафиксированы резаные раны левого надплечья и кисти. У пациента диагностирован геморрагический шок», — говорится в пресс-релизе больницы при Педиатрическом университете СПбГПМУ.

Матери предстоит пройти психолого-психиатрическое обследование.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Мать задушила пятилетнюю дочку

В Новосибирске задержали мать из Ачинска, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери. Ребенок и ее мама не выходили на связь с 27 июня. В этот день камеры зафиксировали, как женщина уводит девочку в неизвестном направлении. В следующий раз 32-летняя мать попала на камеры видеонаблюдения уже в региональной столице — Красноярске. Тогда она уже была без дочери.

Тело девочки нашли волонтеры 5 июля. Оно несколько дней пролежало на 30-градусной жаре на камнях у железной дороги и начало разлагаться. Мать была задержана через два дня.

На допросе она объяснила свой поступок тем, что не выдержала прессинга в семье, где дочь якобы называла ее тупой.

«Она гнобила меня последний год. Обзывала, унижала, говорила, что я дура никчемная», — рассказывала женщина.

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