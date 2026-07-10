Украина в Африке действует против дружественных России стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой. По словам дипломата, которые приводит сайт российского внешнеполитического ведомства, Киев влезает в конфликты на континенте, выступая против законных правительств африканских стран. В частности, Украина поддерживает антиправительственные силы в Демократической Республике Конго.

Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте и, главное, сделать неприятности для дружественных России стран, — отметил Лавров.

Ранее министр заявил, что украинские наемники стали активно привлекаться к террористическим вылазкам в Африке. Он подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование конфликта между Конго и Руандой путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз.

До этого Лавров сообщил, что российские диппредставительства будут открыты в четырех государствах Африки. Кроме того, он напомнил, что в 2025 году начали свою работу российские посольства еще в трех странах континента. По мнению дипломата, расширение российского дипломатического корпуса на материке способствует достижению целей в развитии отношений.