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10 июля 2026 в 18:39

Лавров раскрыл стратегию Киева в Африке

Лавров: Киев в Африке действует против дружественных Москве стран

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Украина в Африке действует против дружественных России стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой. По словам дипломата, которые приводит сайт российского внешнеполитического ведомства, Киев влезает в конфликты на континенте, выступая против законных правительств африканских стран. В частности, Украина поддерживает антиправительственные силы в Демократической Республике Конго.

Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте и, главное, сделать неприятности для дружественных России стран, — отметил Лавров.

Ранее министр заявил, что украинские наемники стали активно привлекаться к террористическим вылазкам в Африке. Он подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование конфликта между Конго и Руандой путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз.

До этого Лавров сообщил, что российские диппредставительства будут открыты в четырех государствах Африки. Кроме того, он напомнил, что в 2025 году начали свою работу российские посольства еще в трех странах континента. По мнению дипломата, расширение российского дипломатического корпуса на материке способствует достижению целей в развитии отношений.

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Сергей Лавров
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