Лавров заявил о привлечении украинских наемников к терактам в Африке

Украинские наемники стали активно привлекаться к террористическим вылазкам в Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся африканского континента, в том числе ситуация в Сахаро-Сахельской зоне, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, а также другие кризисные точки.

Мы выступаем за их урегулирование путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте, к сожалению, никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники, — указал Лавров.

Ранее министр сообщил, что российские диппредставительства будут открыты в четырех государствах Африки. Кроме того, он напомнил, что в 2025 году начали свою работу российские посольства еще в трех странах континента, а также был учрежден новый отдел по взаимодействию с Африкой. По мнению Лаврова, расширение российского дипломатического корпуса на материке способствует достижению целей в развитии отношений.