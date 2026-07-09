Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 19:23

Лавров заявил о привлечении украинских наемников к терактам в Африке

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские наемники стали активно привлекаться к террористическим вылазкам в Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся африканского континента, в том числе ситуация в Сахаро-Сахельской зоне, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, а также другие кризисные точки.

Мы выступаем за их урегулирование путем переговоров при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте, к сожалению, никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники, — указал Лавров.

Ранее министр сообщил, что российские диппредставительства будут открыты в четырех государствах Африки. Кроме того, он напомнил, что в 2025 году начали свою работу российские посольства еще в трех странах континента, а также был учрежден новый отдел по взаимодействию с Африкой. По мнению Лаврова, расширение российского дипломатического корпуса на материке способствует достижению целей в развитии отношений.

Власть
МИД России
Сергей Лавров
наемники
Африка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.