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10 июля 2026 в 19:32

«Потихоньку выношу вещи»: Вучич рассказал, когда ждать его отставки

Вучич подаст в отставку после назначения парламентских выборов в Сербии

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Pink, что подаст в отставку со своего поста после назначения парламентских выборов. Он добавил, что уже начал собирать вещи.

Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку, — сообщил Вучич.

Ранее политолог Александр Асафов высказал мнение, что желание президента Сербии досрочно уйти в отставку — стратегическое решение в пользу страны. Эксперт считает, что сербские власти проанализировали выборы у соседей и решили сохранить курс без влияния внешних сил. Асафов пояснил, что это выражается в виде неспешного дрейфа в сторону Евросоюза, но с сохранением выгод от других отношений, включая российские.

До этого премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально заявил о своей отставке. По его словам, он больше не может оставаться на посту из-за принципов и убеждений, которых придерживается. Мунтяну занял кресло премьер-министра в октябре 2025 года.

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