Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность» готова влюблять с первого кусочка. Получается обалденная вкуснятина: запеканка воздушная, как суфле, с кремовой текстурой, сочными персиковыми кусочками и легкой кислинкой, которая идеально балансирует сладость.

Идеально на завтрак, полдник или как легкий десерт к чаю. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и полезного блюда без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирностью 5–9%), 2 яйца, 4 ст. ложки манной крупы, 3 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка ванильного сахара, 2–3 персика (свежих или консервированных), щепотка соли. Творог разотрите с яйцами, сахаром и ванилью до однородности. Добавьте манку, перемешайте и оставьте на 10 минут для набухания. Персики нарежьте кубиками, вмешайте в творожную массу. Вылейте в смазанную маслом форму, разровняйте. Запекайте при 180 °C 30–35 минут до румяной корочки. Подавайте теплой или охлажденной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту запеканку — даже те, кто не любит творог, просили добавки! Персики делают ее сочной и ароматной. Кстати, вместо персиков можно взять абрикосы или яблоки.