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28 июля 2026 в 11:30

Перестала покупать чизкейки в магазине — пеку волжскую кулейку с творогом: нежнее, ароматнее и без химии

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, масло, молоко и творог — и пеку кулейку, которая пахнет старой Россией и сливочным уютом. Пышное дрожжевое тесто, нежная творожная начинка со сливками и яйцами — это нечто среднее между ватрушкой и чизкейком, но гораздо интереснее. Кулейка поднимается высокой шапкой, внутри — влажный, маслянистый творожный слой, а сверху — румяная сдобная корочка. Аромат стоит такой, что соседи заглядывают на чай. Это идеальный десерт к ягодам, чаю или кофе, который превращает обычное чаепитие в маленький праздник.

Для приготовления понадобится: для теста — 450 г муки, 150 г сливочного масла, 200 мл молока, 10 г сухих дрожжей, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли. Для начинки — 750 г творога (11%), 200 мл сливок (33%), 2 яйца, 200 г сахара. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти 1 час. Для начинки смешайте творог, сливки, яйца и сахар до однородности. Тесто раскатайте в круг, выложите в форму с бортиками, распределите начинку. Дайте постоять 20 минут, выпекайте при 180°C 40–45 минут до румяности. Подавайте с ягодами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла кулейку — домашние съели за вечер, даже не дождавшись остывания. Я добавила в начинку цедру лимона и изюм, а тесто сделала на топленом масле. Кстати, можно использовать жирный творог для более кремовой текстуры. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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