Беру творог, яйца и 2 ложки манки — запеканка «Матрешка»: пышная, румяная, с карамельной шапкой, как из русской печки. Творог разминаю вилкой, смешиваю с желтками, манкой, сахаром и ванилью. Белки взбиваю до пиков и аккуратно вмешиваю в творожную массу — это главный секрет нежности. Выливаю в форму, посыпаю щепоткой сахара для карамельной корочки и запекаю 40 минут. Запеканка поднимается, становится золотистой, с хрустящей шапкой и влажной, маслянистой серединой. Внутри — кремовая текстура, которая тает на языке. Без муки, без масла, только творог и воздух. Подаю со сметаной, медом или ягодами — исчезает за чаем.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 2 ст. ложки манки, 4 ст. ложки сахара, ванильный сахар, щепотка соли. Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с творогом, манкой, сахаром и ванилью. Белки взбейте с солью в крепкую пену, аккуратно вмешайте в массу. Выложите в форму, смазанную маслом, посыпьте сахаром. Выпекайте при 180 °C 40 минут до румяной корочки. Дайте постоять 10 минут, подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла «Матрешку» — домашние съели за ужином, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в тесто изюм и цедру лимона, а вместо сахара на корочку взяла коричневый. Кстати, можно запечь с ягодами — будет еще сочнее. Находка, а не рецепт!