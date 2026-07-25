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25 июля 2026 в 11:56

Пассажирский автобус с мертвым водителем снес остановку

Автобус врезался в остановку в Нижнем Новгороде после смерти водителя

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области
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В Нижнем Новгороде пассажирский автобус врезался в остановку «Республиканская» на улице Ванеева, сообщили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, причиной аварии стала внезапная смерть водителя за рулем. Инцидент произошел утром 25 июля.

Автобус маршрута № 70 двигался в сторону площади Минина, когда потерял управление и выехал на тротуар возле городского госпиталя. В результате удара остановка была полностью разрушена.

Очевидцы сообщили, что водитель был без сознания. Позднее появилась информация о его смерти. В салоне автобуса находились пассажиры, однако данных о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Костромской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате столкновения погибли три ребенка, пассажирка и водитель легковушки. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

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