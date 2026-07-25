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25 июля 2026 в 11:57

В Госдуме назвали главное преимущество поддержки молодежных НКО

Депутат Толмачев: поддержка молодежных НКО улучшит жизнь детей в регионах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Поддержка молодежных некоммерческих организаций улучшит качество жизни детей в регионах, заявил NEWS.ru заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, инициатива поможет делать масштабные мероприятия с разносторонним уклоном.

Мы приняли закон о поддержке молодежных и детских некоммерческих организаций. Проще говоря, закон о новых возможностях для молодежи. Вошел в число соавторов.
НКО берут на себя огромную работу по реализации молодежной политики во всех уголках страны, организуют и проводят творческие, образовательные и патриотические конкурсы, слеты, фестивали. Часто именно благодаря им проходят интересные квесты и познавательные лекции в небольших городах. Они помогают ребятам заниматься творчеством, спортом, исследованиями. Но до принятия нашего закона они не могли рассчитывать на целенаправленную поддержку государства и полагались только на себя, что иногда ограничивало их возможности, — заявил Толмачев.

Депутат отметил, что инициатива направлена на доступное всестороннее развитие молодежи России. По его словам, благодаря поддержке НКО юноши и девушки смогут развивать навыки для карьерного роста.

Новый закон — это необходимая база для дальнейших мер помощи. В перспективе благодаря ему каждый ребенок в стране будет обеспечен доступом к интересным развивающим и патриотическим мероприятиям, а юноши и девушки смогут подобрать образовательные, профориентационные, карьерные проекты в соответствии со своими планами, — резюмировал он.

Ранее преподаватель, переводчик Людмила Щербинина заявила, что за последний год количество молодых людей, интересующихся изучением итальянского языка, увеличилось на 75%. По ее словам, всплеск продиктован желанием говорить красиво и понимать фильмы без перевода.

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