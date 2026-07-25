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25 июля 2026 в 11:38

С виду — нежность, по характеру — боец: летом этот цветок растет в саду, а зимой — с вами в квартире

Фото: D-NEWS.ru
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Большинство цветов приходится выращивать заново каждую весну. Но есть приятное исключение — остеоспермум. Хотя в российских садах его обычно выращивают как однолетник, красивый куст совсем не обязательно выбрасывать осенью. Если занести растение в дом и обеспечить ему прохладную зимовку, уже следующим летом оно снова порадует пышным цветением.

Особенно хорошо себя зарекомендовала серия «акила». Компактные кустики высотой 20–30 см быстро превращаются в плотные цветущие подушки. Сорт «акила белый с глазком» привлекает крупными белыми цветками с контрастной сине-фиолетовой серединкой, а «акила гранд каньон» настолько обильно покрывается бутонами, что всего несколько растений способны заменить небольшую клумбу или заполнить большое кашпо.

Остеоспермум любит солнечные места и рыхлую, хорошо дренированную почву. Он хорошо переносит жаркую погоду и сравнительно легко выдерживает непродолжительную засуху. Если регулярно удалять увядшие соцветия, новые бутоны будут появляться практически без остановки — с начала лета и до первых осенних заморозков.

Мало кто знает, что остеоспермум — многолетний полукустарник по своей природе. В странах с мягким климатом он способен жить 5–10 лет и более, а в России не зимует только из-за морозов. Осенью куст достаточно пересадить в горшок и поставить в светлое помещение с температурой +8–12 °C. При умеренном поливе он спокойно переживет зиму и весной снова тронется в рост.

Проверено редакцией
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