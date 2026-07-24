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24 июля 2026 в 17:03

Осенние королевы сада: не пожухлость, а красно-оранжевый пожар — самые красивые кустарники

Фото: D-NEWS.ru
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Осенний сад может быть не менее эффектным, чем летний. Более того, некоторые кустарники раскрывают свою главную красоту именно в сентябре и октябре, когда листва окрашивается в оттенки золота, меди, алого и бордо. Если подобрать несколько видов с разными сроками окрашивания, участок буквально вспыхнет яркими красками перед наступлением зимы.

Барбарис Тунберга — один из самых надежных декоративных кустарников. Это долгожитель, способный расти 40–50 лет, а некоторые экземпляры — еще дольше. Осенью зеленолистные сорта становятся алыми или оранжево-красными, а пурпурные приобретают особенно насыщенный винно-бордовый оттенок. Многие сорта сохраняют декоративные ягоды до зимы.

Пузыреплодник калинолистный живет 30–40 лет и ценится не только за неприхотливость, но и за объемную крону. Зеленолистные сорта осенью становятся золотисто-оранжевыми, а пурпурные приобретают насыщенные багряные оттенки. Хорошо переносит морозы, засуху и городские условия.

Гортензия дуболистная — необычный кустарник с листьями, напоминающими дубовые. На одном месте может расти 40–60 лет. Осенью листва постепенно меняет окраску от бронзовой до пурпурной и темно-бордовой, создавая один из самых эффектных видов в саду.

Спирея японская — компактный кустарник-долгожитель, способный украшать участок 20–30 лет. Осенью ее листья окрашиваются в желтые, оранжевые и красно-малиновые тона. Благодаря небольшим размерам она подходит даже для маленьких садов.

Дерен белый декоративен круглый год. Он живет 40–50 лет, осенью становится красно-пурпурным, а зимой главным украшением остаются яркие красные побеги, хорошо заметные даже на снегу.

Скумпия кожевенная считается одним из самых эффектных осенних кустарников. При хорошем уходе способна жить 50–70 лет. Осенью ее листья вспыхивают всеми оттенками красного, оранжевого, пурпурного и даже золотистого цвета. Летом декоративность дополняют необычные пушистые соцветия, напоминающие облака дыма.

Калина обыкновенная — настоящий осенний акцент. Этот кустарник живет 40–60 лет, а в сентябре листья становятся багряно-красными, одновременно созревают яркие грозди ягод, которые нередко сохраняются почти всю зиму.

Рябинник рябинолистный быстро разрастается и способен жить 30–50 лет. Осенью его ажурная листва окрашивается в желто-оранжевые и медные оттенки. Особенно эффектно выглядит в больших садах и природных композициях.

Девичий виноград формально относится не к кустарникам, а к древесным лианам, но именно он создает знаменитые алые стены домов и заборов. Это очень долговечное растение, способное жить 50–100 лет и более. Осенью его листва становится насыщенно-красной или пурпурной, превращая даже обычный забор в главный акцент участка.

Проверено редакцией
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