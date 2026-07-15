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15 июля 2026 в 07:32

Вырастает сахарная, крупная и без прожилок: как ухаживаю за свеклой в июле, чтобы собрать богатый урожай

Фото: D-NEWS.ru
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Июль для свеклы — один из самых важных месяцев. Именно сейчас она перестает наращивать ботву и начинает активно формировать корнеплод. Если продолжать подкармливать ее азотом, урожай получится совсем не таким, как хотелось бы: корнеплоды вырастут мелкими, жесткими и с белыми прожилками. Поэтому в середине лета полностью меняю схему ухода.

Сначала даю свекле калий. Для этого готовлю зольный настой: 1 стакан просеянной древесной золы развожу в 10 л воды, настаиваю сутки и поливаю по 500 мл под каждое растение. Если золы нет, использую монофосфат калия — 1 ст. л. на 10 л воды. Такую подкормку провожу только один раз.

Затем опрыскиваю посадки борной кислотой. Растворяю 2 г порошка сначала в небольшом количестве горячей воды, затем довожу объем до 10 л. Обработку провожу вечером или в пасмурную погоду. Бор помогает корнеплодам наливаться равномерно и делает мякоть более качественной.

Не менее важен правильный полив. Земля должна оставаться умеренно влажной, без резких перепадов. На следующий день после полива слегка рыхлю междурядья на глубину не более 2–3 см, стараясь не задеть корни, которые расположены близко к поверхности. Обязательно мульчирую грядку подсушенной травой слоем 3–5 см — так влага дольше сохраняется, а почва не перегревается.

Проверено редакцией
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