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25 июля 2026 в 11:59

ВСУ использовали большое число дронов для ударов по Запорожью

Мирошник: ВСУ использовали большое число БПЛА для ударов по базам в Запорожье

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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ВСУ использовали большое число дронов для массированного удара по туристическим базам в Запорожской области, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник в мессенджере МАКС. Атаке подвергся поселок городского типа Кирилловка.

В Запорожской области дронной атакой ВСУ нанесен удар по туристическим базам в поселке городского типа Кирилловка. Массированный удар наносился с использованием большого числа ударных дронов, — написал он.

Ранее сообщалось, что подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ установили полный огневой контроль над путями снабжения украинских войск на Запорожском направлении. Российские десантники с помощью FPV-дронов препятствовали переброске личного состава, боеприпасов и техники противника.

Также стало известно, что украинские подразделения в районе Любицкого Запорожской области испытывают нехватку сил. При этом ВС РФ продолжают постепенно развивать наступление.

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