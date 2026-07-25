ВСУ использовали большое число дронов для ударов по Запорожью

ВСУ использовали большое число дронов для ударов по Запорожью Мирошник: ВСУ использовали большое число БПЛА для ударов по базам в Запорожье

ВСУ использовали большое число дронов для массированного удара по туристическим базам в Запорожской области, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник в мессенджере МАКС. Атаке подвергся поселок городского типа Кирилловка.

В Запорожской области дронной атакой ВСУ нанесен удар по туристическим базам в поселке городского типа Кирилловка. Массированный удар наносился с использованием большого числа ударных дронов, — написал он.

Ранее сообщалось, что подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ установили полный огневой контроль над путями снабжения украинских войск на Запорожском направлении. Российские десантники с помощью FPV-дронов препятствовали переброске личного состава, боеприпасов и техники противника.

Также стало известно, что украинские подразделения в районе Любицкого Запорожской области испытывают нехватку сил. При этом ВС РФ продолжают постепенно развивать наступление.