Королевская семья Британии: новости, Кейт потрясла людей отношением к Меган

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выразила свою позицию насчет приезда принца Гарри и его супруги Меган Маркл во дворец. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 25 июля?

Как Миддлтон отреагировала на возвращение Меган

Король Великобритании Карл III на прошлой неделе принял в своей резиденции младшего сына принца Гарри, а также его супругу Меган Маркл и их детей — Арчи и Лилибет. Встреча между ними произошла впервые за несколько лет и на фоне напряженной ситуации в семье, вызванной откровениями Сессекских о жизни во дворце.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на встрече не присутствовали из-за отъезда в Шотландию, где выполняли королевские обязанности. Однако, по данным US Weekly, что принцесса Уэльская положительно оценила решение Меган привезти детей на встречу с их дедушкой.

«Кэтрин хотела бы, чтобы однажды все наладилось и отношения были восстановлены, однако будет уважать чувства Уильяма и позволит событиям развиваться в том темпе, к которому он готов», — отметил источник.

Журналисты издания отметили, что британцы шокированы великодушием Миддлтон. Пользователи соцсетей потрясены добротой принцессы и ее отношением к Гарри и Меган. Поклонники Кейт считают, что однажды ей удастся помирить членов семьи.

На настоящий момент принц Уильям не хочет иметь ничего общего со своим младшим братом принцем Гарри, пишет RadarOnline. По данным источника, наследник британского престола воспринимает попытки герцога Сассекского наладить отношения с королевской семьей как «эгоистичные» и «циничные».

«Уильям считает, что доверие разрушено без возможности восстановления», — утверждает инсайдер.

Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действительно ли у Карла III и Уильяма напряженные отношения

Королевский биограф Хьюго Викерс заявил, что между Карлом III и принцем Уильям есть ряд разногласий и их отношения нельзя назвать безоблачными, сообщает Page Six. По словам эксперта, проблема кроется в характере наследника престола.

«Проблема с Уильямом в том, что он думает, будто знает лучше всех. <...> Стоит дать ему шанс. Возможно, он станет превосходным королем», — отметил он.

Королевский обозреватель Роберт Джобсон утверждает, что разногласия между Карлом III и Уильямом возникли из-за разных взглядов на работу. Однако отец и сын продолжают работать вместе, поскольку принятые решения монарха напрямую влияют на будущее наследника.

«Уильям должен быть выше всего этого, если собирается стать королем. И он, и Карл III знают, что им нужно действовать сообща», — добавил эксперт.

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