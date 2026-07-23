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23 июля 2026 в 13:38

Королевская семья Британии: последние новости, диета Миддлтон после рака

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон после борьбы с онкологией придерживается строгой диеты. Какие известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 23 июля?

Что известно о диете Миддлтон после рака

После прохождения химиотерапии Кейт Миддлтон стала соблюдать ограничения в еде, сообщает RadarOnline. По его данным, на завтрак принцесса чаще всего употребляет смузи из овощей и ягод, а также овсянку. На обед ей подают вегетарианские блюда, несмотря на то что сама она не вегетарианка.

«Кэтрин сейчас невероятно дисциплинирована в вопросах своего здоровья. После всего, что ей пришлось пережить, она стала еще более внимательно относиться к тому, что ест, но при этом считает, что в жизни должны быть и радости. Она не заинтересована в модных диетах — ей просто нужен баланс», — заявил источник.

Миддлтон время от времени нарушает диету ради двух любимых блюд — попкорна и пудинга.

«Она любит попкорн, когда того требует случай, и никогда не теряла своей любви к липкому пудингу. Это те лакомства, которые она позволяет себе без чувства вины. Она сосредоточена на том, чтобы чувствовать себя сильной и оставаться здоровой в долгосрочной перспективе», — рассказал инсайдер.

Действительно ли Камилла против примирения Карла III с Гарри

В июле король Великобритании Карл III впервые за несколько лет встретился со своим младшим сыном принцем Гарри, его супругой Меган Маркл и их детьми, которые на постоянной основе проживают в США.

Букингемский дворец сообщил, что на встрече также присутствовала супруга Карла III Камилла. По данным People, примирение принца Гарри с отцом невозможно без согласия королевы Камиллы. Как сообщают инсайдеры, супруга монарха буквально «бросила все дела» и поспешила на встречу.

Королевский биограф Кэтрин Майер заявила, что Камилла настолько прочно вошла в жизнь Карла III, что любые попытки Гарри наладить отношения с отцом обязательно должны учитывать ее мнение.

«Примирения с ним без нее быть не может», — сообщила эксперт.

Готов ли принц Уильям помириться с Гарри

Принц Уильям больше не хочет иметь ничего общего со своим младшим братом принцем Гарри, пишет RadarOnline. По данным источника, наследник британского престола воспринимает попытки герцога Сассекского наладить отношения с королевской семьей как «эгоистичные» и «циничные».

«Уильям считает, что доверие разрушено без возможности восстановления», — утверждает инсайдер.

Во время поездки в Великобританию Гарри не встречался с братом и его семьей. Принц Уильям и Кейт Миддлтон на тот момент находились в Шотландии, где выполняли официальные обязанности.

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Кейт Миддлтон
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