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11 июля 2026 в 09:56

Карл III провел тайную встречу с детьми принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл тайно привезли детей на встречу с королем Карлом III

Король Великобритании Карл III Король Великобритании Карл III Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
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Британский король Карл III провел закрытую частную встречу со своими внуками, которых он не видел на протяжении последних четырех лет, сообщает издание The Guardian. Герцог и герцогиня Сассекские вместе с детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет, приехали в гости к монарху в пятницу, 10 июля, днем.

Торжественный прием для семьи был организован лично королем и королевой Камиллой в частной резиденции Хайгроув-хаус в Глостершире. До этого момента Карл III виделся с Арчи и Лилибет лишь в 2022 году во время празднования платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II.

Слухи о возможном воссоединении родственников поползли после новостей о приезде принца Гарри в Великобританию ради продвижения Игр непобежденных. Меган Маркл изначально отменила свое участие в публичных мероприятиях, а сами супруги перед прибытием в страну тайно отдыхали в Португалии.

Визит состоялся на фоне очередного юридического поражения Гарри в Высшем суде Лондона и громких споров с дворцом из-за предоставления охраны. Представители королевской семьи отказались раскрывать журналистам какие-либо подробности прошедших переговоров в Хайгроув.

Ранее стало известно, что принц Уильям негативно отнесся к приезду своего младшего брата в Соединенное Королевство. Он объявил бойкот королю Карлу III за то, что тот позволил графу Сассекскому с семьей временно расположиться в королевском поместье.

Европа
Великобритания
Карл III
принц Гарри
Меган Маркл
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