Наступление ВС РФ на Запорожье 23 июля: последние новости, Малая Токмачка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 23 июля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Энергодара, Запорожской АЭС?

Бои и события на Запорожском направлении в четверг, 23 июля: обстановка на фронте сегодня

«Запорожское направление. В районе Павловки уничтожена ДРГ противника и взято в качестве трофея натовское оружие. С утра провели разведку местности с помощью птичек. Выявленные цели уничтожены нашими артиллеристами и минометчиками. Подразделения ВДВ продолжают продвижение от Новояковлевки», — пишет «Фронтовая птичка».

«Дневник десантника» передает, что ВС РФ от Щербаков продвинулись восточнее к Новоандреевке и к укреплениям у Новопавловки.

«Севернее Степового и Малых Щербаков тоже есть значительные успели в освобождении территорий. Также обрабатываются позиции противника у западных окраин Орехова и логистических путей от Запорожья, тем самым не давая вражеским войскам осуществлять ротацию и подвоз боеприпасов. В общей сложности бойцам удалось освободить порядка 35 квадратных километров. На участке у Малой Токмачки могу точно сказать, что тюрьму отбили и на западную часть поселка Малой Токмачки перешли. Тюрьму полностью освободили», — добавил автор канала.

ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на западном фланге Запорожского направления ДРГ ВСУ пытаются закрепиться на севере Плавней.

«Со стороны Щербаков продвинулись к Новоандреевке и Новопавловке. Севернее Малых Щербаков заняли новые позиции в сторону дороги Орехов — Запорожье. Сообщают, что в Малой Токмачке ВС РФ выбили врага из зданий тюрьмы. На восточном фланге расширяют зону контроля между Копанями, Ровным и руслом р. Верхняя Терса. В Долинке противник удерживает позиции, продолжаются бои в северной части Терноватого», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступления освободили населенный пункт Благодатное в Запорожской области.

«Благодатное — село в Новониколаевском районе Запорожской области с населением около 35 человек. Расположено на границе с Днепропетровской областью в двух километрах к юго-западу от Вольного, об освобождении которого Минобороны сообщило 19 июля. Благодатное брали бойцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии. Они взяли под контроль крупный район обороны площадью около 5 квадратных километров. От Благодатного можно наступать в двух направлениях — на северо-восток в сторону ПГТ Покровское, или на северо-запад — на райцентр Новониколаевку. Оба населенника играют важную роль в логистике ВСУ», — объяснил военкор Юрий Котенок.

Минобороны РФ также сообщило, что было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Покровское Днепропетровской области, Омельник, Неженка и Червоный Яр Запорожской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортер, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня „Град“. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожено более 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

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