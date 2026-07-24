Полынь, маревые и поллиноз: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 24–27 июля

Полынь, маревые и поллиноз: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 24–27 июля

Подходит к концу второй месяц лета, а активность пылящих аллергенов продолжается. Рассказываем, чего ждать поллинозникам от периода с 24 по 27 июля, какие растения-триггеры цветут сейчас и как облегчить жизнь при поллинозе.

Пыльца сегодня: прогноз на 24–27 июля

Ведущим растением-аллергеном второй половины июля является полынь. Сейчас уровень пыльцы в воздухе касательно этого аллергена держится в рамках от 11 до 100 частиц на кубометр.

Помимо этого, слабо пылит целый букет растений-триггеров. В их числе:

Но уровень пыльцы для них сейчас не превышает отметку в 10 единиц на кубометр.

Наконец, не стоит забывать о кладоспориуме — очень активном аллергенном плесневом грибе. Его споры в высокой концентрации находятся в воздухе, причем встречаются они и в помещениях, и на свежем воздухе.

Как облегчить жизнь в сезон цветения: стратегия выживания для аллергиков

Когда окружающий мир утопает в зелени и ароматах, для людей с аллергией наступает время повышенной готовности. Врачи-аллергологи предлагают перейти в «режим санитарной обороны» — это комплекс правил, которые помогают свести контакты с опасной пыльцой к минимуму. Вот научно обоснованные лайфхаки, которые реально работают.

Как облегчить жизнь в сезон цветения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Личная гигиена — ваш главный барьер. Пыльца похожа на липкую микроскопическую пудру, которая моментально прилипает к волосам, коже и даже ресницам. Поэтому мыться после каждой прогулки — обязательно, а вечерний душ перед сном критически важен: исследования подтверждают, что, если смыть аллергены на ночь, интенсивность ночных симптомов снижается на целых 60%. Собираясь выйти из дома, не забывайте о солнцезащитных очках. Широкая оправа работает как физический щит, отражая потоки воздуха с пыльцой от глаз. Для носа есть два спасительных варианта: ватные турунды с вазелином (отличная ловушка для частиц) или специальные назальные фильтры из аптеки, эффективность которых доказана клинически. Уличные вещи — главные переносчики пыльцы в дом. Снимайте их сразу у порога и стирайте отдельно от домашней одежды, выставляя температуру от 60 градусов — это разрушает белковую структуру аллергенов. И никогда не сушите белье на открытом балконе в разгар сезона: вместо свежести вы получите новый слой пыльцы. Сушка только внутри помещения! Выходите гулять по расписанию. Пик летучести пыльцы приходится на сухие и ветреные часы — с 8 до 11 утра и ближе к закату. Самые безопасные «окна» — сразу после дождя и раннее утро (до 5 часов), когда воздух еще тяжелый от росы и пыльца прибита к земле. Чистота воздуха в доме. Держите окна наглухо закрытыми — это аксиома. Вместо проветривания используйте очиститель воздуха с HEPA-фильтром. Если его нет, повесьте на приоткрытую створку влажную марлю в несколько слоев: она станет надежным заслоном для пыльцы. И, как ни жаль, уберите из дома живые букеты и сухоцветы — они продолжают выделять пыльцу и споры плесени, превращаясь в скрытых врагов вашего комфорта. Медикаментозная стратегия. Антигистаминные препараты пьют не когда уже становится плохо, а строго по часам, в одно и то же время каждый день. Только так достигается стабильная концентрация лекарства в крови. Смешивать средства на свой страх и риск не стоит: некоторые комбинации пересушивают слизистые, ослабляя защиту и усиливая проникновение аллергенов. При заложенности носа не пытайтесь высмаркиваться с силой — это лишь усилит отек. Лучше сделайте несколько наклонов головы вперед, чтобы снять давление в пазухах, и легкими круговыми движениями помассируйте крылья носа — это улучшит лимфоотток.

Поллиноз или простуда? 10 явных признаков аллергии

Сезонный аллергический риноконъюнктивит (или попросту поллиноз) умело притворяется простудой, но у него есть свой неповторимый «почерк». Вот симптомы, которые выдают аллергию на пыльцу с головой:

10 явных признаков аллергии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заложенность ушей без боли. При глотании слышны щелчки, а высокие звуки кажутся приглушенными. Виной всему отек евстахиевой трубы. Невыносимый зуд неба и языка. Хочется тереть небо языком, а сам он становится рыхлым и будто ватным — классическая гистаминовая реакция. Сладковатый запах тела. Из-за мощного выброса гистамина меняется состав пота, и он приобретает необычный приторный оттенок. Сыпь в укромных местах. Мелкая крапивница появляется только на внутренних сгибах локтей и под коленями, причем чаще всего после пребывания на солнце (фотосенсибилизация). Песок в глазах. Ощущение инородного тела без сильного покраснения, а по утрам веки покрыты прозрачной слизью (не желто-гнойной, как при инфекции). Травянистый привкус во рту. Даже натощак не покидает чувство, будто вы только что жевали горькую полынь, — это частицы аллергенов раздражают вкусовые рецепторы. Утреннее чихание. По 5–7 раз подряд строго с 5 до 7 утра, когда у самой земли висит плотный слой пыльцевого аэрозоля. Сухой кашель. Возникает именно на глубоком вдохе, а не на выдохе — важная деталь для отличия от бронхита. Отек века без красноты. Верхнее веко припухает и слегка нависает, но остается бледным и прохладным (локальная форма аллергического отека). Головокружение при наклонах. Резкая смена положения вызывает легкую дурноту из-за перепадов давления в воспаленных пазухах.

Что важно знать о лекарствах от аллергии

Схему лечения обязан подбирать врач-аллерголог индивидуально. В ход идут антигистаминные таблетки второго поколения, назальные спреи (кромоны) и гормональные капли. Последние работают по накопительному принципу: эффект наступает не сразу, а спустя несколько часов или даже сутки, поэтому их начинают принимать курсом до ожидаемого обострения, а не в самый разгар симптомов. Также не пренебрегайте промыванием носа солевым раствором (морской водой) — это механически удаляет до 80% аллергенов со слизистой и предотвращает развитие воспаления. Если стандартное лечение перестает помогать и жить становится невыносимо, срочно записывайтесь к врачу.

Что важно знать о лекарствах от аллергии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалист может порекомендовать аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Но учтите: ее проводят только вне сезона цветения, в «тихий» период. Это долгосрочная стратегия (рассчитанная на годы), которая действует на саму причину гиперреакции, а не на симптомы. Организм постепенно «привыкает» к аллергену и вырабатывает блокирующие антитела класса IgG. Это единственный метод, который способен изменить ход болезни, а не просто заглушить ее проявления на время.

Подробнее о причинах и симптомах аллергии, а также о том, как облегчить это состояние, читайте в нашем материале.