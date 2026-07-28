Творог и кокос — идеальный дуэт: эти сырники в духовке получаются нежнее, чем на сковороде

Творог и кокос — идеальный дуэт: эти сырники в духовке получаются нежнее, чем на сковороде

Готовлю сырники без возни у плиты — духовка делает все сама. Кокосовая мука придает им тонкий аромат, а персик добавляет свежести. Блюдо отлично подходит для завтрака или полдника.

Ингредиенты

Творог 5% — 400 г, яйцо куриное, мука кокосовая — 2 ст. л., сахар-песок — 1,5 ст. л., персик — 2 шт., сметана 20% — для подачи по вкусу.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 180 °C и протираю творог через сито, чтобы он стал нежным и однородным. Добавляю яйцо, сахар и кокосовую муку, все тщательно перемешиваю. Тем временем режу персик маленькими кубиками и аккуратно вмешиваю их в творожную массу.

Влажными руками формирую аккуратные круглые сырники, которые я панирую в кокосовой муке. Выкладываю их на противень с пергаментом и запекаю около 25 минут до золотистой корочки. Подаю горячими или холодными со сметаной — мягкие внутри и с легкой корочкой сверху, они просто тают во рту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я в восторге от того, что не пришлось стоять у плиты и переворачивать сырники — духовка сделала все сама. Внутри они оказались мягкими и воздушными, а снаружи — с аппетитной золотистой корочкой. Главное открытие: кокосовая мука не дает сырникам разваливаться, даже когда добавляешь сочный персик. Храните остатки в контейнере, на следующий день они такие же вкусные.