Куриный фарш, цветная капуста и яйцо — запеканка «Нежная»: воздушная сливочная вкуснятина без майонеза

Беру куриный фарш, цветную капусту и яйца — запеканка «Нежная»: воздушная, сливочная, без майонеза, а по вкусу — как облако, которое тает во рту. Цветную капусту разбираю на соцветия, бланширую в подсоленной воде до полуготовности, смешиваю с сырым куриным фаршем, яйцами, сливками и специями, выкладываю в форму и запекаю до румяной сырной корочки. Внутри запеканка остается влажной и кремовой, капуста придает легкость, а куриный фарш — сытность. Никакого майонеза, только натуральный вкус. Блюдо получается диетическим, но очень сытным, подходит для ужина или обеда. Подаю с овощным салатом или просто с хлебом — съедается мгновенно.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного фарша, 1 небольшой кочан цветной капусты (около 600 г), 3 яйца, 100 мл сливок (10–20%), 100 г твердого сыра, соль, перец, любимые специи (мускатный орех, паприка). Капусту разберите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5–7 минут, откиньте на дуршлаг. В миске смешайте фарш, яйца, сливки, соль и перец. Добавьте капусту, аккуратно перемешайте. Выложите в смазанную маслом форму, посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 10 минут, подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала эту «Нежную» — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят капусту, просили добавки. Я добавила в фарш чеснок и мускатный орех, а сливки заменила на сметану — стало еще кремовее. Кстати, вместо курицы можно взять индейку. Находка, а не рецепт!