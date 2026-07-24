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24 июля 2026 в 15:35

Томаты по-домашнему — квашу прямо в банке с чесноком и хреном: сочнее бочковых и вкуснее кимчи

Фото: D-NEWS.ru
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Беру плотные, слегка недозрелые помидоры, укладываю в банку с чесноком, укропом, листьями хрена и смородины, заливаю холодным рассолом с солью и сахаром, накрываю марлей и оставляю при комнатной температуре на 3–5 дней. Естественное брожение делает их невероятно ароматными, с яркой кислинкой и легкой остринкой. Томаты остаются упругими, а рассол получается прозрачным и насыщенным — его пьют как компот. Без уксуса, без стерилизации, только натуральный процесс, который дарит закуску, по вкусу превосходящую бочковые и даже кимчи.

Для приготовления понадобится: 1,5–2 кг плотных помидоров (сливка или мелкие), 1 литр воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 головка чеснока, зонтики укропа, листья хрена, смородины и вишни, перец горошком. На дно банки положите специи, плотно уложите помидоры, залейте холодным рассолом (вода, соль, сахар). Накройте марлей, оставьте при комнатной температуре на 3–5 дней для брожения. Затем закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник. Через 2 недели томаты готовы.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заквасила такие томаты — зимой банка улетает за ужином, даже свекровь просила рецепт. Я добавила в рассол немного меда и стручок острого перца для пикантности. Кстати, можно использовать зеленые помидоры — они будут плотнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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