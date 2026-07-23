Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 15:00

Закрываю соус «Помидорыч» на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к макаронам и мясу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру помидоры, болгарский перец, лук и чеснок — и варю соус «Помидорыч» за 20 минут. Получается густой, ароматный, с кисло-сладким вкусом и легкой остринкой, который зимой едим со всем подряд: с макаронами, мясом, картошкой, просто на хлеб. Помидоры дают натуральную сладость и цвет, а перец и лук — густоту и текстуру. Все вместе измельчаю в блендере до гладкости, увариваю с маслом и специями — и готово. Без долгой стерилизации, без лишней возни, а вкус превосходит лечо и кетчуп вместе взятые.

Для приготовления понадобится: 3 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 2 луковицы, 1 головка чеснока, 100 мл растительного масла, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка молотого перца, щепотка острого перца (по желанию), 2 ст. ложки 9% уксуса. Помидоры ошпарьте, снимите кожуру, нарежьте кубиками. Перец и лук нарежьте. Все сложите в кастрюлю, добавьте масло, варите 15 минут после закипания. Пробейте блендером, добавьте сахар, соль, перец, чеснок, варите еще 5 минут. Влейте уксус, разлейте горячим по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот соус — зимой банка улетает за вечер, все добавляют в макароны и супы. Я увеличила чеснок и добавила базилик для аромата. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Смешиваю тёртые яблоки с творогом и манкой — запеканка «Яблочная нежность», воздушная, как суфле, и без муки
Общество
Смешиваю тёртые яблоки с творогом и манкой — запеканка «Яблочная нежность», воздушная, как суфле, и без муки
Забыла о надоевшем варенье — натираю яблочки с корицей и сахаром: на зиму заготавливаю яблочную пасту, хороша к блинам и оладьям
Общество
Забыла о надоевшем варенье — натираю яблочки с корицей и сахаром: на зиму заготавливаю яблочную пасту, хороша к блинам и оладьям
Закручиваю соус суго с базиликом — зимой открываю и добавляю в пасту и лазанью. Подходит к любому горячему
Общество
Закручиваю соус суго с базиликом — зимой открываю и добавляю в пасту и лазанью. Подходит к любому горячему
Закручиваю «Огонек» без уксуса и сахара — только помидоры, хрен, чеснок и соль, натуральный вкус, вкуснее аджики
Общество
Закручиваю «Огонек» без уксуса и сахара — только помидоры, хрен, чеснок и соль, натуральный вкус, вкуснее аджики
Не держите йод в аптечке: июльская подкормка сделает томаты сладкими и крупными
Общество
Не держите йод в аптечке: июльская подкормка сделает томаты сладкими и крупными
рецепты
соусы
томаты
болгарские перцы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«К сожалению, Путин прав»: Запад окончательно признал мощь России
Протоиерей Ткачев объяснил, почему не стоит завидовать богатым людям
В Госдуме напомнили, кому положен бесплатный проезд к месту отпуска
Диетолог посоветовала, как сделать полезное блюдо вкусным
В Госдуме высказались на внедрение русского языка в бразильских школах
Мишустин рассказал о ситуации в приграничных регионах
Ветеран СВО поделился своим лучшим воспоминанием с фронта
Скончался пострадавший при обстреле магазина в Энергодаре мужчина
Суд скрыл от прессы гонорары Газманова по просьбе его представителей
Раскрыты причины крушения самолета в Оренбургской области
Появились кадры с прохожим, который плюнул в премьера Венгрии
Терапевт объяснила, как работать на даче без вреда для здоровья
Арестович раскритиковал нового главкома ВСУ после слов о русских
Подросток поджог шкафы на железной дороге в Петербурге
Гигантская пропасть разверзлась посреди трассы в горах Дагестана
Слуцкий высказался о словах Рубио про урегулирование конфликта на Украине
Врач объяснила, какие шаги помогут бросить курить
Полиция Польши депортирует украинца за ложную тревогу в метро
Эндокринолог перечислила главных врагов когнитивного здоровья
Тысяча иностранных наемников ВСУ попала в международный розыск
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.