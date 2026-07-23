Закрываю соус «Помидорыч» на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к макаронам и мясу

Беру помидоры, болгарский перец, лук и чеснок — и варю соус «Помидорыч» за 20 минут. Получается густой, ароматный, с кисло-сладким вкусом и легкой остринкой, который зимой едим со всем подряд: с макаронами, мясом, картошкой, просто на хлеб. Помидоры дают натуральную сладость и цвет, а перец и лук — густоту и текстуру. Все вместе измельчаю в блендере до гладкости, увариваю с маслом и специями — и готово. Без долгой стерилизации, без лишней возни, а вкус превосходит лечо и кетчуп вместе взятые.

Для приготовления понадобится: 3 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 2 луковицы, 1 головка чеснока, 100 мл растительного масла, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка молотого перца, щепотка острого перца (по желанию), 2 ст. ложки 9% уксуса. Помидоры ошпарьте, снимите кожуру, нарежьте кубиками. Перец и лук нарежьте. Все сложите в кастрюлю, добавьте масло, варите 15 минут после закипания. Пробейте блендером, добавьте сахар, соль, перец, чеснок, варите еще 5 минут. Влейте уксус, разлейте горячим по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот соус — зимой банка улетает за вечер, все добавляют в макароны и супы. Я увеличила чеснок и добавила базилик для аромата. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок. Находка, а не рецепт!