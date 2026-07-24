Помидоры пойдут в рост: копеечное средство поможет получить больше завязей

Во время цветения томаты особенно нуждаются в дополнительном уходе. Простая внекорневая подкормка поможет растениям легче перенести этот важный период, укрепит кусты и поспособствует образованию большего количества завязей.

Для приготовления раствора растворите в воде небольшое количество марганцовки до слабо-розового цвета. При необходимости ее можно заменить медным купоросом. Затем добавьте половину чайной ложки борной кислоты, столовую ложку мочевины и немного гумата. Тщательно перемешайте раствор и перелейте его в опрыскиватель.

Обрабатывайте томаты утром или вечером в сухую погоду, равномерно смачивая листья, уделяя внимание их нижней стороне. Не проводите опрыскивание под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать ожогов растений.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после такой обработки завязей стало значительно больше. Она также советует регулярно проветривать теплицу, чтобы снизить влажность воздуха. Это поможет сохранить томаты крепкими и здоровыми до самого сбора урожая.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.