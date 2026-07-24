В WB раскрыли, есть ли пострадавшие на складах в Петербурге и Ленобласти

В WB раскрыли, есть ли пострадавшие на складах в Петербурге и Ленобласти В RWB заявили об отсутствии пострадавших на складах в Петербурге и Ленобласти

На объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщила ТАСС пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB). Персонал был заранее выведен из зданий и размещен в безопасных местах.

По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили о временной приостановке деятельности двух логистических центров в Санкт-Петербурге. Речь идет о комплексах, расположенных в Шушарах и на Уткиной Заводи.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что в результате удара украинских дронов по складским помещениям Wildberries в Новосаратовке пострадали три человека. Глава региона добавил, что на территории комплексов возникло возгорание.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал обстановку на объектах Wildberries после удара ВСУ как сложную. Представитель Кремля добавил, что кабинет министров сохраняет постоянный контакт с руководством компании.