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24 июля 2026 в 09:56

В WB раскрыли, есть ли пострадавшие на складах в Петербурге и Ленобласти

В RWB заявили об отсутствии пострадавших на складах в Петербурге и Ленобласти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщила ТАСС пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB). Персонал был заранее выведен из зданий и размещен в безопасных местах.

По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили о временной приостановке деятельности двух логистических центров в Санкт-Петербурге. Речь идет о комплексах, расположенных в Шушарах и на Уткиной Заводи.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что в результате удара украинских дронов по складским помещениям Wildberries в Новосаратовке пострадали три человека. Глава региона добавил, что на территории комплексов возникло возгорание.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал обстановку на объектах Wildberries после удара ВСУ как сложную. Представитель Кремля добавил, что кабинет министров сохраняет постоянный контакт с руководством компании.

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