В Кремле назвали непростой ситуацию с Wildberries после атаки

В Кремле назвали непростой ситуацию с Wildberries после атаки Песков заявил, что ситуация с Wildberries после атаки ВСУ непростая

Ситуация на складах Wildberries после атаки Вооруженных сил Украины остается непростой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, правительство находится на связи с компанией.

Действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которую понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. <…> Правительство на связи с компанией, более конкретного сказать по этой теме ничего нельзя, — отметил Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что склады Wildberries не используются для поставок товаров для нужд армии. Он обратил внимание на то, что Киев продолжает наносить удары по мирным объектам.

Атаки украинских беспилотников на склады Wildberries в Электростали и Котовске вывели из строя около 7% логистических мощностей маркетплейса. Восстановление поврежденной инфраструктуры может обойтись в сумму от 20 млрд до 35,8 млрд рублей.

Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников компании получат выплаты в размере 2 млн рублей. По ее словам, пострадавшим работникам, которые находятся в тяжелом состоянии, компания выплатит по 1 млн рублей.