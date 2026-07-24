Стало известно, как россияне привыкли выбирать подарки близким

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с «Новости Mail» выяснила, что большинство россиян выбирают подарки заранее — 63% приобретают их за несколько недель до праздника, а еще 30% — за два или три дня до события. Всего в опросе приняли участие более 13 тыс. человек из более 50 регионов. Его провели в рамках интерактивного спецпроекта «Народная карта подарков».

Для 52% россиян процесс выбора подарка является скорее приятным занятием, нежели обременительной обязанностью. Наиболее востребованными категориями подарков стали полезные для быта вещи (60%), денежные средства (23%) и подарки-впечатления (13%). Большинство опрошенных придерживаются сдержанного бюджета: 48% тратят от 1 до 5 тыс. рублей, 31% — от 5 до 15 тыс. рублей.

Отношение к виш-листам у россиян в целом благоприятное: 70% респондентов с радостью принимают подарки, не включенные в список, руководствуясь принципом «главное — внимание». Вместе с тем 79% опрошенных предпочитают дарить подарки строго по виш-листу, считая это наиболее удобным и надежным способом не ошибиться с выбором.

По данным исследования, предпочтения в выборе подарков существенно варьируются по федеральным округам. В Северо-Западном федеральном округе денежные подарки менее популярны — здесь больше ценят символику жеста и совместное времяпрепровождение. В Северо-Кавказском округе более половины свадебных даров составляют деньги, а парфюмерная продукция на 23 Февраля встречается почти в каждом третьем случае.

В Центральном федеральном округе почти 40% респондентов не дарят друг другу региональные сувениры, однако гаджеты здесь востребованы чаще, чем в других округах. Урал лидирует по спонтанным подаркам без повода, а качеству упаковки здесь придают повышенное значение. В Сибири новогодние сладости под елкой — самая распространенная традиция. Дальний Восток выделяется любовью к подаркам ручной работы, особенно на новоселье. В Приволжском округе на первое место выходит практичность, а Южный округ — лидер по частоте свадебных дарений.

Ранее «Одноклассники» и НПФ «БУДУЩЕЕ» выяснили, что большинство россиян старше 50 лет (52,8%) убеждены, что в семейных или романтических отношениях необходим общий бюджет. Еще 19,4% не придают этому значения. Четверть респондентов (25%) предпочитают смешанную систему управления финансами, где одна часть средств остается в личном распоряжении, а другая используется совместно.