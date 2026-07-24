Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 10:00

Стало известно, как россияне привыкли выбирать подарки близким

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с «Новости Mail» выяснила, что большинство россиян выбирают подарки заранее — 63% приобретают их за несколько недель до праздника, а еще 30% — за два или три дня до события. Всего в опросе приняли участие более 13 тыс. человек из более 50 регионов. Его провели в рамках интерактивного спецпроекта «Народная карта подарков».

Для 52% россиян процесс выбора подарка является скорее приятным занятием, нежели обременительной обязанностью. Наиболее востребованными категориями подарков стали полезные для быта вещи (60%), денежные средства (23%) и подарки-впечатления (13%). Большинство опрошенных придерживаются сдержанного бюджета: 48% тратят от 1 до 5 тыс. рублей, 31% — от 5 до 15 тыс. рублей.

Отношение к виш-листам у россиян в целом благоприятное: 70% респондентов с радостью принимают подарки, не включенные в список, руководствуясь принципом «главное — внимание». Вместе с тем 79% опрошенных предпочитают дарить подарки строго по виш-листу, считая это наиболее удобным и надежным способом не ошибиться с выбором.

По данным исследования, предпочтения в выборе подарков существенно варьируются по федеральным округам. В Северо-Западном федеральном округе денежные подарки менее популярны — здесь больше ценят символику жеста и совместное времяпрепровождение. В Северо-Кавказском округе более половины свадебных даров составляют деньги, а парфюмерная продукция на 23 Февраля встречается почти в каждом третьем случае.

В Центральном федеральном округе почти 40% респондентов не дарят друг другу региональные сувениры, однако гаджеты здесь востребованы чаще, чем в других округах. Урал лидирует по спонтанным подаркам без повода, а качеству упаковки здесь придают повышенное значение. В Сибири новогодние сладости под елкой — самая распространенная традиция. Дальний Восток выделяется любовью к подаркам ручной работы, особенно на новоселье. В Приволжском округе на первое место выходит практичность, а Южный округ — лидер по частоте свадебных дарений.

Ранее «Одноклассники» и НПФ «БУДУЩЕЕ» выяснили, что большинство россиян старше 50 лет (52,8%) убеждены, что в семейных или романтических отношениях необходим общий бюджет. Еще 19,4% не придают этому значения. Четверть респондентов (25%) предпочитают смешанную систему управления финансами, где одна часть средств остается в личном распоряжении, а другая используется совместно.

Общество
опросы
подарки
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, кто сорвал анкориджские договоренности
Смертельная авария с военным автомобилем унесла две жизни
«Надо понять»: Лавров высказался о провале анкориджских договоренностей
Лантратова раскрыла отношение властей Украины к жителям Донбасса
ВС России добились важного успеха в зоне СВО
МВД России объявило в розыск главного редактора The Insider
Лавров рассказал о невыполненном обещании США
Удары по Украине сегодня, 24 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Следователи раскрыли картельный сговор в сфере ЧОП на 170 млн рублей
В Госдуме допустили ограничение регистрации в соцсетях для подростков
Признанный мертвым младенец зашевелился в мешке для трупов
Путин поздравил коллегу из Узбекистана с днем рождения
Садовод объяснил, как вырастить грецкий орех в Подмосковье
Бастрыкин взял под контроль дело о нападении собаки на ребенка в Ленобласти
Стало известно, сколько заплатит Фургал дочери убитого предпринимателя
Подросток оказался единственным выжившим в смертельном ДТП в Татарстане
Ссора с подростком закончилась для мужчины поножовщиной
Маск назвал обязательное условие окончания кризиса на Украине
Садовод перечислила экзотические культуры, которые приживутся в Подмосковье
Иностранец пытался ввезти в Россию наркотики под видом личных вещей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.