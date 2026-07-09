«Одноклассники» выяснили, как россияне организуют семейный бюджет

Большинство россиян старше 50 лет (52,8%) убеждены, что в семейных или романтических отношениях необходим общий бюджет, свидетельствуют результаты совместного исследования социальной сети «Одноклассники» и НПФ «БУДУЩЕЕ». Еще 19,4% не придают этому значения. Четверть респондентов (25%) предпочитают смешанную систему управления финансами, где одна часть средств остается в личном распоряжении, а другая используется совместно. Участие в опросе приняли более 2,3 тыс. пользователей.

Лишь 2,8% опрошенных выступают за раздельный бюджет. Отмечается, что россияне предпочитают строить отношения, не ориентируясь на материальное положение избранника. При этом они высоко ценят в партнере финансовую грамотность, ответственность и серьезное отношение к деньгам.

Респонденты отметили, что отсутствие долгов у партнера (22,6%) и его умение планировать бюджет (20,9%) являются ключевыми факторами. Важными также оказались готовность открыто обсуждать финансовые темы (20,5%) и рациональный подход к расходам (18,5%). Наличие сбережений (9,9%) также играет роль. Лишь 7,6% взрослых россиян не придают этим аспектам значения при построении семейных или романтических отношений.

Ранее сообщалось, что около 20% россиян праздновали свадьбу на протяжении трех дней. Еще 27% респондентов отметили, что устроили пышное празднование, но в рамках одного дня.