Россиянин спас девочку после падения в ледяную реку Россиянин спас девочку от сильного течения во время отдыха в Турции

Россиянин спас тонущую девочку во время экскурсии в турецком Кемере, сообщает Telegram-канал «112». Турист Данил заметил ребенка, которого сильное течение уносило под водой, и успел вытащить девочку на берег.

По словам знакомой Данила, компания приехала на экскурсию и решила зайти в горную реку для фотографий. При выходе из воды Данил поскользнулся, а затем увидел девочку, которую уже уносило течением.

Знакомая отметила, что поток был настолько сильным, что сбивал с ног даже взрослых. Обстоятельства, при которых ребенок оказался в воде, неизвестны.

Ранее житель Сахалина, отдыхавший на берегу моря вместе с семьей, спас двух тонувших девочек, сообщило ГУ МЧС России по региону. Мужчина заметил, что примерно в 25 метрах от берега барахтаются две школьницы, и понял, что им нужна помощь. Как оказалось, подростки попали в глубокую яму с сильным течением.

До этого в Чувашии 17-летний подросток погиб после купания в реке Суре в городе Шумерля. Очевидцы вытащили тонувшего юношу из воды и вызвали скорую помощь. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали, но спасти ребенка медикам не удалось.