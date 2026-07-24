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24 июля 2026 в 10:01

Популярная нейросеть перестала открываться в России

Массовый сбой зафиксировали в работе нейросети DeepSeek

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Массовый сбой зафиксировали в работе популярной нейросети DeepSeek — за последние 15 минут поступило 44 жалобы от пользователей, сообщает сервис «Сбой.рф». По данным за последние 12 часов, проблемы с доступом к платформе наблюдались в нескольких регионах России.

Наибольшая доля жалоб пришлась на Москву — 31%, на втором месте оказался Санкт-Петербург с 17%. По 7% обращений поступило от пользователей из Краснодарского края, Татарстана, Тверской области и Хакасии.

Ранее пользователи из России сообщили о неполадках в работе App Store. За сутки о сбоях проинформировал 251 человек. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Удмуртии, Курской, Ростовской, Брянской областей и Ставрополья. Пользователи столкнулись с проблемами при скачивании игр и программ.

Также 14 июля в России произошли нарушения в работе сервисов Google. Жалобы поступили из нескольких регионов страны. Причины сбоя не уточнялись. Проблемы могли быть связаны с аварией, техническим нарушением или временным сбоем в работе сервисов корпорации.

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