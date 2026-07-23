Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 13:57

Не держите йод в аптечке: июльская подкормка сделает томаты сладкими и крупными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Июль и август — самое важное время для томатов. Именно сейчас решается, будут ли плоды крупными и сладкими или останутся зелеными до осени. Помочь растениям может обычный аптечный йод, который используют как стимулятор роста и средство для профилактики грибковых заболеваний.

В июле смешайте 10 литров воды, 5 капель йода и 1 литр древесной золы. Дайте раствору настояться два часа и полейте кусты из расчета 0,5 литра под корень. Такая подкормка помогает растениям лучше усваивать питательные вещества.

В августе используйте другой состав: на ведро воды добавьте 5 капель йода и 1 чайную ложку монофосфата калия без горки. Поливайте по 0,5 литра под каждый куст. Это поможет ускорить созревание плодов и поддержит томаты в период похолодания.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что томаты особенно хорошо отзываются на своевременный уход. Не забывайте регулярно удалять нижние листья, касающиеся земли, — это улучшит проветривание кустов и снизит риск развития фитофторы.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
Читайте также
Слаще и нежнее обычных: зачем опытные хозяйки выбирают именно розовые помидоры
Общество
Слаще и нежнее обычных: зачем опытные хозяйки выбирают именно розовые помидоры
5 сортов с гигантскими соцветиями до 50 см: эти гортензии перетянут все внимание на себя
Общество
5 сортов с гигантскими соцветиями до 50 см: эти гортензии перетянут все внимание на себя
Огурцы растут как на дрожжах: копеечная подкормка из молока удивляет дачников
Общество
Огурцы растут как на дрожжах: копеечная подкормка из молока удивляет дачников
Не заливайте грядки заботой: июльские ошибки, которые губят будущий урожай
Общество
Не заливайте грядки заботой: июльские ошибки, которые губят будущий урожай
Аномальная жара или ураганные ливни? Прогноз погоды на август 2026 года
Москва
Аномальная жара или ураганные ливни? Прогноз погоды на август 2026 года
томаты
растения
йод
июль
август
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, изменят ли ВС РФ тактику после слов Рубио о провале в Анкоридже
Бастрыкин назвал удар ВСУ по музею в Крыму посягательством на культуру
Банк «Россия» потребовал признать «Евротранс» банкротом
Москвич отдал мошенникам сейф с деньгами и ценностями на 71 млн рублей
Сомнолог предостерег от самостоятельного приема мелатонина
Два мирных жителя пострадали при новых атаках ВСУ на Белгородскую область
Суд отказался отменять посмертный приговор отцу сестер Хачатурян
Удары возмездия ВС РФ по Украине 23 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Погода в Москве в пятницу, 24 июля: мелкий дождь, облачность и жара до +25
Россиянка потеряла память после применения скраба для головы
Путин назвал уникальную черту России
Появилась новая информация о взрыве в Егорьевске
«Все органы отключены»: раскрыто состояние придавленного воротами мальчика
Трагедия с военным вертолетом произошла в Чехии
Мать детоубийцы из Черняховска снова оказалась на допросе
Политолог оценил перспективы Федорова в противостоянии с Зеленским
Финэксперт объяснил, как вернуть деньги в случае ошибочного перевода
Москвичи ответили, довольны ли они капитальным ремонтом в столице
Врач объяснила, как не заразиться опасными паразитами на пляже
В «Острове Мечты» откроется мультимедийная улица с эффектом Naked Eye 3D
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.