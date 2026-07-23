Не держите йод в аптечке: июльская подкормка сделает томаты сладкими и крупными

Июль и август — самое важное время для томатов. Именно сейчас решается, будут ли плоды крупными и сладкими или останутся зелеными до осени. Помочь растениям может обычный аптечный йод, который используют как стимулятор роста и средство для профилактики грибковых заболеваний.

В июле смешайте 10 литров воды, 5 капель йода и 1 литр древесной золы. Дайте раствору настояться два часа и полейте кусты из расчета 0,5 литра под корень. Такая подкормка помогает растениям лучше усваивать питательные вещества.

В августе используйте другой состав: на ведро воды добавьте 5 капель йода и 1 чайную ложку монофосфата калия без горки. Поливайте по 0,5 литра под каждый куст. Это поможет ускорить созревание плодов и поддержит томаты в период похолодания.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что томаты особенно хорошо отзываются на своевременный уход. Не забывайте регулярно удалять нижние листья, касающиеся земли, — это улучшит проветривание кустов и снизит риск развития фитофторы.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.