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23 июля 2026 в 09:57

Не заливайте грядки заботой: июльские ошибки, которые губят будущий урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Долгие июльские дожди могут навредить посадкам не меньше засухи. В это время растения чаще страдают не от нехватки воды, а от ее избытка. Несколько простых действий помогут сохранить урожай здоровым и дождаться августа без потерь.

Прежде всего откажитесь от лишних поливов. Даже в теплице проверяйте влажность почвы на глубине 7–10 см. Если земля влажная, растениям достаточно имеющейся влаги.

Осмотрите мульчу. Если она стала мокрой, холодной и начала преть, временно отодвиньте ее от стеблей. При застое воды прочистите канавки между грядками, чтобы корни могли получать кислород.

Не спешите рыхлить землю после дождя. Если она липнет к инструменту, дайте ей немного подсохнуть. Обязательно проветривайте теплицу и удаляйте листья томатов, огурцов и перцев, которые касаются почвы. А вот с азотными подкормками сейчас лучше повременить — они могут спровоцировать развитие болезней.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь после каждого дождя первым делом осматривает грядки, а не берется за лейку. Дополнительно стоит регулярно убирать пожелтевшие листья — это улучшит проветривание растений и снизит риск появления гнили.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
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