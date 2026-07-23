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23 июля 2026 в 10:50

Появились подробности в деле о гибели туристки от падения дерева на Урале

СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после гибели туристки на Чусовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 62-летней туристки на берегу реки Чусовой под Нижним Тагилом, сообщили в региональном следственном управлении СК России. Женщина находилась в палатке, когда сильным порывом ветра повалило березу, упавшую на укрытие.

Инцидент произошел во время сплава туристической группы, насчитывавшей более 100 человек. Погибшая, жительница Невьянска, путешествовала вместе со своим 43-летним сыном. После начала грозы группа остановилась и разбила лагерь на берегу, где и произошла трагедия.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Прокуратура взяла на контроль расследование и выяснение обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось на стоянке «Омутной камень». Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС России. Причиной инцидента стал разрушительный ураган.

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