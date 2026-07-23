Политолог объяснил аномальную активность США в различных мировых процессах

Соединенные Штаты активно участвуют в различных мировых процессах на фоне приближающихся осенних выборов, заявил NEWS.ru политолог, эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Однако, по его словам, ни на одном из направлений Вашингтону не удается добиться успеха.

Безусловно, фактор промежуточных выборов — это один из стимулов для активности Штатов. Сейчас лето, и обычно это не самый подходящий сезон для новых инициатив, но, тем не менее, [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru) хотелось бы прийти к ноябрю с какими-то существенными, конкретными внешнеполитическими достижениями. А пока мы этого не видим ни на Ближнем Востоке, ни в урегулировании российско-украинского конфликта, ни в отношениях с Китаем. Поэтому, по всей видимости, администрация сейчас пытается определить фронт работ, по которому она может продвинуться во временном диапазоне двух-трех месяцев, — пояснил Кортунов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Маниле заявил госсекретарю США Марко Рубио о готовности Москвы урегулировать конфликт на Украине через политико-дипломатические каналы. Политик также отметил, что РФ остается верной предложениям, озвученным президентом Трампом на встрече с Владимиром Путиным в Анкоридже.