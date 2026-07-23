Американцы вышли на улицы после убийства мужчины полицейским

Уличные акции против действий полиции прошли в городе Мэдисон (штат Висконсин) в США, сообщил телеканал CNN. Спонтанные протесты начались в среду, 22 июля, после того как на перекрестке четверо полицейских попытались задержать мужчину на велосипеде, который оказал сопротивление и был застрелен.

Шеф полиции Мэдисона Джон Паттерсон заявил, что убитый вытащил нож и ранил одного из полицейских. Инцидент был заснят несколькими очевидцами, записи распространились в социальных сетях. Личность и расовая принадлежность погибшего не разглашаются. По видео определить ее сложно, однако активное участие в протестах приняли члены чернокожего сообщества Мэдисона. Протестующие также выразили недовольство отсутствием нательных видеокамер у полицейских.

Мэр Мэдисона Сатья Роудс-Конвей и губернатор Висконсина Тони Эверс оперативно отреагировали на ситуацию, выразив соболезнования семье погибшего и потребовав провести тщательное расследование. Четверо причастных к стрельбе полицейских отстранены от службы на время проверки. Городские власти заявили, что принимают все меры для того, чтобы мирные протесты не переросли в беспорядки.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи 22-летняя девушка, задержанная за вождение в обнаженном виде, привела полицию к складу с оружием. Она привлекла внимание патрульных странной манерой вождения в городе Эллисвилл. При остановке девушка отказалась от теста на алкоголь, а в ее внедорожнике полицейские обнаружили наркотики и небольшой арсенал — три пистолета Glock и две винтовки AR-15, одна из которых оказалась переделанной для автоматической стрельбы.