Появились кадры удара ФАБ-500 по опорному пункту ВСУ ВС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту ВСУ под Харьковом

Российская авиация нанесла удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в селе Черное Харьковской области, сбросив пять авиабомб ФАБ-500, кадры опубликовало Министерство обороны РФ. Все цели были успешно поражены.

Помимо этого, экипажи Су-34 нанесли удары по военным объектам в ДНР. В Доброполье они атаковали пункт управления беспилотниками четвертой бригады Национальной гвардии Украины, используя три фугасные авиационные бомбы (ФАБ-500). В районе Райгородка они применили пять ФАБ-250-270 для поражения пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар бомбой ФАБ-500 с модулем планирования по переправе через Северский Донец в ДНР, разрушив ее. Объект был обнаружен в Краматорском районе вблизи Маяков. Удар был выполнен по приказу командования ВКС.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия использовала авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 для атак на позиции ВСУ в ДНР и Харьковской области. В результате этих операций были уничтожены пункты временного размещения и системы управления беспилотными летательными аппаратами.