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14 июля 2026 в 12:12

Российская ФАБ-500 разбомбила насыпную переправу ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили переправу ВСУ через Северский Донец в ДНР

ФАБ-500 ФАБ-500 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы России авиабомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Объект был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий в Краматорском районе у населенного пункта Маяки.

Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженному объекту противника авиационного удара ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара насыпная переправа противника уничтожена, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия применила авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 для нанесения ударов по позициям ВСУ в ДНР и Харьковской области. Эти операции включали поражение пунктов временного размещения и систем управления БПЛА.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что воздушно-космические силы России поразили с помощью ФАБ-500 пункты управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в районах Харьковской области. В частности, были поражены командный пункт дронов и временная база подразделений ВСУ.

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