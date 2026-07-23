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23 июля 2026 в 12:35

Песков назвал тенденцию, которая прослеживается на СВО

Песков: Россия фиксирует положительную динамику в рамках СВО

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия фиксирует положительную динамику в проведении специальной военной операции и готова к переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Киев тем временем продолжает подстрекаться европейскими столицами к продолжению боевых действий.

В условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику, — сказал Песков.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что успехи ВС РФ на передовой укрепят позиции Москвы на переговорах. При этом он призвал не ждать помощи от президента США Дональда Трампа, поскольку политик озабочен кризисом на Ближнем Востоке.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь подтвердил готовность Москвы завершить СВО с помощью политико-дипломатических средств.

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