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23 июля 2026 в 12:07

Назван важный фактор усиления позиции РФ на переговорах с США по Украине

Политолог Блохин: успех ВС РФ на фронте усилит позицию Москвы на переговорах

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Успехи Вооруженных сил России на передовой укрепят позиции Москвы на переговорах по украинскому конфликту, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, не стоит ждать помощи от президента США Дональда Трампа, поскольку он озабочен кризисом на Ближнем Востоке.

О «духе Анкориджа» говорили только в России. Это у нас были какие-то надежды на переговоры. Хотя изначально идея, что наш геополитический противник поможет нам решить ту проблему, которую сам же начал, выглядит сомнительной. Трамп не стал предпринимать никаких попыток по Украине, все даже поменялось в худшую сторону. И сейчас ему вообще не до этого, он занят Ираном. В американско-российских отношениях ничего не изменилось за год, поэтому я считаю, что единственный инструмент для усиления переговорной позиции России — это успех ВС РФ в зоне боевых действий, — высказался Блохин.

Он подчеркнул, что встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова длилась всего 35 минут и касалась не только Украины, но и Ирана. По словам политолога, это указывает на отсутствие серьезных обсуждений, поскольку стороны лишь озвучили свои позиции.

Ранее Рубио, выступая на пресс-конференции после встречи с Лавровым, отметил, что переговоры в Анкоридже не увенчались успехом. По его словам, для разрешения конфликта на Украине необходимы новые идеи и подходы.

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