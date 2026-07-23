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23 июля 2026 в 12:33

Экс-главе Дагестана предложили новую работу

Экс-глава Дагестана Меликов может стать сенатором от Брянской области

Сергей Меликов Сергей Меликов Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
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Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук предложил бывшего главу Дагестана Сергея Меликова в качестве одного из кандидатов в сенаторы от Брянской области, следует из документов областного избиркома. Всего Ковальчук предложил трех кандидатов. Помимо Меликова, в список вошли председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» Ольга Полякова и врио заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков, передает РИА Новости.

Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представленных кандидатом на должность губернатора Брянской области Ковальчуком Егором Викторовичем. <...> 1. Меликов Сергей Алимович, дата рождения — 12 сентября 1965 года, место жительства — город Москва, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Меликова от должности главы Республики Дагестан и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Федора Щукина. Последний будет занимать этот пост до вступления в должность вновь избранного главы. В 2024 году Щукин был назначен председателем Верховного суда Дагестана.

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Брянская область
Сергей Меликов
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