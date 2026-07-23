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23 июля 2026 в 12:25

Россиянин избежал колонии за интимную переписку с 10-летней девочкой

Екатеринбуржец вел с 10-летней девочкой интимную переписку и избежал колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Житель Екатеринбурга избежал тюремного заключения за то, что на протяжении года переписывался с 10-летней девочкой и просил у нее интимные фото и видео, сообщает «КП-Екатеринбург». По информации издания, он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в спецучреждение.

В августе 2024 года 41-летний уроженец Тавды познакомился со школьницей в мессенджере Telegram и, войдя в доверие, начал требовать эротические материалы, зная о ее возрасте. Переписка длилась до конца октября 2025 года, пока о ней не узнали родители девочки.

Мужчину задержали и отправили в СИЗО. Ему грозило до 20 лет колонии по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

Ранее врача из Санкт-Петербурга заподозрили в приставании к несовершеннолетней пациентке. По предварительным данным, 49-летний задержанный в период с декабря 2023 года по август 2024 года пытался совратить девочку в кабинете частной клиники на улице Победы.

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