Психолог рассказала о пользе смайлов

Смайлы помогают установить более глубокую связь с собеседником, рассказала «Москве 24» психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина. Она отметила, что использование эмодзи в переписке также снижает тревожность.

Эмодзи помогают быстрее устанавливать эмоциональную связь. Это происходит, потому что на улыбающийся смайл мозг реагирует почти так же, как на живую улыбку собеседника: активируются зеркальные нейроны и выделяется окситоцин. Это создает ощущение безопасности и снижает тревогу, которая обычно возникает при чтении «голого» текста без интонации и мимики, — рассказала Котихина.

Психолог подчеркнула, что использовать эмодзи необходимо в зависимости от контекста. Она посоветовала в случае сомнений касательно уместности того или иного смайла выбрать вместо него знак препинания.

Ранее HR-эксперт Андрей Орлов рассказал, что большое количество смайликов в переписке может оттолкнуть рекрутера. Он отметил, что такой стиль ведения беседы может быть воспринят как нарушение границ.