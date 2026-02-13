На Солнце заметили огромный «смайлик» РАН: активные области на Солнце превратили его в большой смайлик

Большой «смайлик» появился на поверхности Солнца, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале. Две активные области на звезде похожи на «глаза», а гигантский протуберанец — на «улыбку». Ученые добавили, что сейчас Солнце «смотрит» в сторону Земли.

Огромный смайлик размером 1,5 млн км представляет собой сейчас Солнце, — говорится в сообщении.

Ранее астрономы впервые зафиксировали уникальное поведение небесного тела — комета 41P/Туттля — Джакобини — Кресака полностью остановила вращение, а затем начала крутиться в обратную сторону. Исследование провел астроном Калифорнийского университета Дэвид Джуитт, проанализировав снимки телескопа Hubble 2017 года.

До этого первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января. В целом Солнце установило рекорд XXI века по числу сильных вспышек.