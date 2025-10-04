TikTok начал банить комментарии из-за необычного смайлика

Администрация приложения TikTok начала массово блокировать комментарии, содержащие эмодзи в виде зеленой коробки с яблочным соком, сообщает Yahoo! News. Эта мера связана с предположениями, что данный смайл может использоваться в качестве замаскированного антисемитского символа.

Как поясняют пользователи, подобное использование основано на созвучии английских слов juice (сок) и Jews (евреи), что позволяет обходить автоматическую модерацию. При этом в русскоязычном сегменте TikTok подобных случаев использования эмодзи не зафиксировано.

В официальных уведомлениях платформа объясняет блокировки иначе — нарушением правил, запрещающих пропаганду алкоголя, табачных изделий и запрещенных веществ.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. В тексте сказано, что «крупнейшую долю и контроль» в новой структуре будут иметь граждане США и их данные будут надежно защищены.