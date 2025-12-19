Новый год-2026
TikTok подписал сделку о продаже бизнеса в США

Bloomberg: TikTok продал американское подразделение соцсети

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу подтвердил подписание юридически обязывающего соглашения о продаже американского подразделения соцсети, сообщает Bloomberg. Новым владельцем станет совместное предприятие, контролируемое пулом американских инвесторов.

В консорциум вошли технологический гигант Oracle, инвестиционная компания Silver Lake и фонд MGX из Абу-Даби — вместе они будут владеть 45% акций новой структуры. Китайская материнская компания ByteDance сохранит за собой лишь 19,9% доли, что полностью соответствует требованиям законодательства США о национальной безопасности.

Сделка, оцененная в $14 млрд (1,1 трлн рублей), фактически завершает многолетнее противостояние Пекина и Вашингтона. По условиям соглашения, контроль над алгоритмами рекомендаций и данными американских пользователей переходит к новой независимой компании со штаб-квартирой в США. Совет директоров новой структуры будет на шесть седьмых состоять из граждан США, а Oracle возьмет на себя функции технического контроля и «переобучения» алгоритмов, чтобы исключить любое внешнее влияние на контентную ленту.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя завершение переговоров, отметил, что этот шаг превращает TikTok из «орудия пропаганды» в безопасную национальную платформу. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта 22 января 2026 года.

Ранее стало известно, что администрация TikTok начала массово блокировать комментарии, содержащие эмодзи в виде зеленой коробки с яблочным соком. Эта мера связана с предположениями, что данный смайл может использоваться в качестве замаскированного антисемитского символа.

