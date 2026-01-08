Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 11:57

Подросток родила ребенка в Рождество и выбросила в мусорку

На Алтае подросток родила ребенка в Рождество и выбросила в мусорку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подросток родила ребенка в общежитии в селе Усть-Калманка в Алтайском крае в ночь на 7 января и выбросила в мусорку, сообщил Telegram-канал «Инцидент Барнаул». Из-за сильной кровопотери ее доставили в больницу, но медикам она заявила, что у нее начались месячные.

Врачи поняли, что девушка родила. После этого она призналась, что сама оторвала пуповину, положила ребенка в коробку и выбросила в мусорный контейнер. В СК уточнили, что малыш был мертворожденным. По предварительной версии, у подростка произошел выкидыш. Следователи проводят проверку.

Ранее в Бузулуке Оренбургской области отчима заподозрили в убийстве годовалого пасынка. По версии следствия, 21-летний обвиняемый избил ребенка и утопил в ванной из-за плача. Молодого человека задержали и отправили в СИЗО. Во время допроса он признал вину.

Ранее жительница Иркутска призналась, что убила своих детей трех и пяти лет. В преступлении она раскаялась во время допроса. Женщину заключили под стражу, ей может грозить пожизненное лишение свободы.

подростки
Алтай
дети
роды
выкидыши
