07 февраля 2026 в 13:59

«Стала частью почвы»: женщина закопала плод в горшке после выкидыша

People: американка похоронила останки плода в цветочном горшке после выкидыша

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американка Трейси Кардис после выкидыша на 10-й неделе беременности похоронила останки плода в цветочном горшке, сообщает People. Этот горшок был подарен ей в день свадьбы, и такой ритуал, по словам женщины, стал для нее способом сохранить память о неродившемся ребенке. Спустя почти полгода после произошедшего она решила пересадить растение.

Я надеюсь, что моя малышка уже стала частью почвы. <…> Мне приходится смеяться над собой и над ситуацией, чтобы не плакать, — отметила Кардис.

Она подчеркнула, что последствия выкидыша зачастую недооценивают. Американка рассказала о физических и эмоциональных симптомах, с которыми сталкивалась после потери ребенка, включая тошноту, выпадение волос и чувство вины. Отдельно она упомянула многолетнюю борьбу с бесплодием.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в ночь на 7 января девочка родила ребенка и выбросила его в мусорку. Она сама оторвала пуповину, положила малыша в коробку и избавилась от него. Из-за сильной кровопотери ее доставили в больницу, но медикам подросток заявила, что у нее начались месячные.

