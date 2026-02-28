Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 00:31

Пассажиры Azur Air наблюдали взрывы из двигателя на взлете с Фукуока

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрывы и вспышки из двигателя увидели пассажиры самолета авиакомпании Azur Air на взлете с вьетнамского острова Фукуок, пишет SHOT. Как говорится в материале, люди на борту назвали приземление «вторым днём рождения».

Также в статье сказано, что на борту находилось 294 взрослых и 42 ребенка. Всего они услышали около восьми громких звуков. При этом командир судна предупредил, что по техническим причинам рейс не может продолжать полет, самолет разворачивается в аэропорт следования. Всего воздушное судно находилось в небе около 50 минут.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения на месте работает инженерно-техническая служба.

До этого санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей.

самолеты
взрывы
Вьетнам
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько россиян погибли во Вьетнаме от инфекций
В Госархиве РФ нашли параллели зверства ВСУ в Судже с поведением нацистов
Иран пошел на уступку США по урану
Куда угодно, лишь бы подальше: почему люди массово бегут прочь из США
Можно ли вылечить, только ли из-за водки: врач рассказала все про цирроз
В возрасте 77 лет умер автор цикла «Песни Гипериона»
Умер популярный актер из «Великолепного века»
Для жителей после взрыва в Москве открыли ПВР
Пассажиры Azur Air наблюдали взрывы из двигателя на взлете с Фукуока
Трамп выразил свое мнение о продолжении конфликта на Украине
Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Брянскую область
Пожар вспыхнул на НПЗ под Краснодаром из-за падения обломков дрона
Дмитриев рассказал, как Зеленского прервали на полуслове про ядерную бомбу
Выбираем клинику пластической хирургии. Подробнейший гайд от профессора
Экзамен на права, ОСАГО, платный въезд: что изменится для водителей с марта
Прокуратура взяла на контроль инцидент со взрывом в Москве
Взрыв в многоэтажке на юго-западе Москвы: что сдетонировало, сколько жертв
Стало известно, о чем OpenAI ведет переговоры с Пентагоном
Зеленский решил назначить спецпредставителя по Белоруссии
Варум наорала на Агутина в вестибюле отеля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Москва

Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.