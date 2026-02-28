Пассажиры Azur Air наблюдали взрывы из двигателя на взлете с Фукуока

Взрывы и вспышки из двигателя увидели пассажиры самолета авиакомпании Azur Air на взлете с вьетнамского острова Фукуок, пишет SHOT. Как говорится в материале, люди на борту назвали приземление «вторым днём рождения».

Также в статье сказано, что на борту находилось 294 взрослых и 42 ребенка. Всего они услышали около восьми громких звуков. При этом командир судна предупредил, что по техническим причинам рейс не может продолжать полет, самолет разворачивается в аэропорт следования. Всего воздушное судно находилось в небе около 50 минут.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения на месте работает инженерно-техническая служба.

До этого санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей.