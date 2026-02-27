Ракетная угроза отправила россиян обратно в Сочи

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U6-146, следовавший из Сочи в Самару, был вынужден развернуться и приземлиться в аэропорту вылета, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Причиной стало введение режима «ракетной опасности» в Самарской, Саратовской и соседних областях, что привело к временному закрытию местных аэропортов.

Самолет провел в воздухе более двух часов. Прибытие в Самару запланировано в 19:30 мест. (18:30 мск).

Утром 27 февраля в аэропорту Пулково произошли задержки 12 рейсов. Задержались с вылетом рейсы в Уфу, Баку, Пермь, Москву, Нарьян-Мар, Бухару, Ставрополь, Киров, а также по два рейса в Оренбург и Стамбул.

Тем временем устанавливаются обстоятельства происшествия в Пулково. Там самолет, прибывший из Екатеринбурга, выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

До этого самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана. В результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.