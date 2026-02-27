Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 16:42

Ракетная угроза отправила россиян обратно в Сочи

Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Сочи из-за ракетной угрозы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U6-146, следовавший из Сочи в Самару, был вынужден развернуться и приземлиться в аэропорту вылета, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Причиной стало введение режима «ракетной опасности» в Самарской, Саратовской и соседних областях, что привело к временному закрытию местных аэропортов.

Самолет провел в воздухе более двух часов. Прибытие в Самару запланировано в 19:30 мест. (18:30 мск).

Утром 27 февраля в аэропорту Пулково произошли задержки 12 рейсов. Задержались с вылетом рейсы в Уфу, Баку, Пермь, Москву, Нарьян-Мар, Бухару, Ставрополь, Киров, а также по два рейса в Оренбург и Стамбул.

Тем временем устанавливаются обстоятельства происшествия в Пулково. Там самолет, прибывший из Екатеринбурга, выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

До этого самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана. В результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.

российские самолеты
самолеты
Сочи
ракетная опасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена Натана раскрыла планы на пластическую операцию
Ад в тайных тюрьмах СБУ: режим Зеленского скрывает зверства от всего мира
«Жуткие истории»: Москалькова о зверствах ВСУ над пленными россиянами
В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ на Россию
Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу
Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы
Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW
«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине
Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет
Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине
Сезонная смена текстиля в ванной: нужно ли это и зачем
В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе
Новые подробности пропажи девочки в Смоленске: что не так с похитителями
Лягнувшей полицейского петербурженке вынесли приговор
Мать едва не стала убийцей собственных малолетних детей
В Сети появились кадры побега осужденного в Москве
В погоне за Гретцки и Хоу: какие рекорды НХЛ еще не побил Овечкин
Российские разработчики произвели прорыв в локализации дронов
В России перестали продавать один из романов Сорокина
Мясников признался, почему заглядывается на 50-летних россиянок
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.