Российский самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП Самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Магадана

Самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале. В результате инцидента никто не пострадал.

В Магадане транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с выкатом воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву, рейс перенесли на 23 января. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.

Ранее стало известно, что более 200 пассажиров, среди которых десятки россиян, оказались заблокированы в транзитной зоне аэропорта Тараза в Казахстане. Люди провели там около 18 часов из-за отказа пилота вылетать на самолете, который он счел неисправным.

До этого пассажирский самолет Airbus A321neo авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс UA2323 из Чикаго в Орландо, потерял переднее колесо шасси при приземлении в аэропорту назначения. Самолет подпрыгнул при заходе на посадку в условиях сильного ветра.