Появились кадры выкатившегося за пределы взлетной полосы самолета AZAL

Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала кадры выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета AZAL в аэропорту Пулково. В ведомстве отметили, что само приземление прошло благополучно.

На фото запечатлена территория Пулково. Самолет азербайджанских авиалиний находится за границами ВПП, рядом с ним стоит спецтехника и сотрудники профильных служб.

Ранее в пресс-службе авиакомпании AZAL сообщали, что капитан Airbus A320, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Баку, принял решение о возврате и совершении посадки в Пулково по технической причине. По ее данным, самолет приземлился в петербургском аэропорту в 04:43 по бакинскому времени (03:43 мск). При посадке Airbus незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все 155 пассажиров были эвакуированы, пострадавших нет.

До этого сообщили, что Самолет Superjet, совершавший рейс из КМВ в Тель-Авив, был вынужден произвести аварийную посадку в аэропорту города Минеральные Воды. Уточняется, что причиной незапланированного приземления стало повреждение лобового иллюминатора.