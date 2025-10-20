Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 08:35

Появились кадры выкатившегося за пределы взлетной полосы самолета AZAL

Самолет Airbus A320 авиакомпании AZAL Самолет Airbus A320 авиакомпании AZAL Фото: Shutterstock/FOTODOM

Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала кадры выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета AZAL в аэропорту Пулково. В ведомстве отметили, что само приземление прошло благополучно.

На фото запечатлена территория Пулково. Самолет азербайджанских авиалиний находится за границами ВПП, рядом с ним стоит спецтехника и сотрудники профильных служб.

Ранее в пресс-службе авиакомпании AZAL сообщали, что капитан Airbus A320, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Баку, принял решение о возврате и совершении посадки в Пулково по технической причине. По ее данным, самолет приземлился в петербургском аэропорту в 04:43 по бакинскому времени (03:43 мск). При посадке Airbus незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все 155 пассажиров были эвакуированы, пострадавших нет.

До этого сообщили, что Самолет Superjet, совершавший рейс из КМВ в Тель-Авив, был вынужден произвести аварийную посадку в аэропорту города Минеральные Воды. Уточняется, что причиной незапланированного приземления стало повреждение лобового иллюминатора.

Россия
Пулково
самолеты
ВПП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тот же преступный след»: Захарова раскрыла, кто «крышует» Зеленского
Суд обязал Светлицкую отдать шкатулку с бриллиантами, сапфирамми и золотом
Трамп высказал свое отношение к территориальным уступкам от Украины
Нераскрытые тайны: самые громкие похищения произведений искусства
Кортеж вице-президента США попал под огонь
Экс-канцлер ФРГ рассказал о впечатлениях от разговоров с Владимиром Путиным
Адвокат назвал пять видов контента в телефоне, за которые грозит тюрьма
Шойгу объяснил, когда человек проживает скучную жизнь
В Афганистане могут начать принимать карты «Мир»
«На дистанционном управлении»: Захарова раскрыла роль Зеленского в ЕС
Россиянам рассказали, как изменятся цены на путевки до конца 2025 года
Появились кадры выкатившегося за пределы взлетной полосы самолета AZAL
Как правильно замесить цемент: секреты идеальных пропорций
Губернатор привел подробности удара ВСУ по российскому региону
Лучший рыбный ужин! Сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче против «Ванкувер Кэнакс»
В AZAL раскрыли детали аварийной посадки рейса из Санкт-Петербурга в Баку
В Ульяновской области предотвратили атаку на подстанцию
Сборная Марокко выиграла молодежный чемпионат мира
«Врата ада» для ВСУ и успехи под Херсоном: новости СВО на утро 20 октября
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.